Governo divulga calendário das conferências de ciência e tecnologia | A TARDE

Mapear e compreender as necessidades científicas, tecnológicas e inovadoras de cada município, visando o desenvolvimento de políticas públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) mais assertivas. É com esse propósito em foco que o Governo do Estado, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), realizará a 5ª Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (CECTI). Com o tema "Por Uma Bahia Mais Inovadora", a primeira etapa incluirá 11 Conferências Macroterritoriais que serão realizadas de 27 de fevereiro a 14 de março, agrupando os 27 territórios de identidade.

O objetivo da ação, que é parte integrante da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que ocorrerá entre os dias 04 e 06 de junho, é orientar a elaboração da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) para 2024-2035 e formular uma Nova Política Estadual de CT&I. Os quatro eixos temáticos abordarão a recuperação, expansão e consolidação do Sistema Nacional de CT&I, a reindustrialização com enfoque na inovação empresarial, o papel da CT&I em programas estratégicos nacionais e seu impacto no desenvolvimento social. Após as plenárias macroterritoriais, a etapa estadual ocorrerá nos dias 04 e 05 de abril, seguida pela regional Nordeste, no mesmo mês.

Para o secretário da Secti, André Joazeiro, a realização da conferência será um passo importante para que a Bahia avance ainda mais nas áreas de CT&I. “A conferência dará o direcionamento para a elaboração da nossa política de CT&I e os caminhos para o desenvolvimento socioeconômico do estado, garantindo os preceitos da sustentabilidade e da interiorização da política. Pretendemos atrair a juventude para este diálogo, com o objetivo de garantir a contribuição dos estudantes da periferia e do interior nas pautas de pesquisa e desenvolvimento”, projeta.

Edson Valadares, coordenador da CECTI e assessor de Planejamento e Gestão da Secti, explica como participar do evento. “A 5ª Conferência será uma oportunidade para que todos os segmentos sociais possam contribuir para o desenvolvimento da nacional e estadual de forma direta. Qualquer cidadão interessado em participar das discussões e apresentar propostas relacionadas aos quatro eixos temáticos deve preencher um formulário de credenciamento, disponível no site da Secti. Em seguida, é necessário comparecer no dia e horário programados para uma das 11 plenárias macroterritoriais ou para as conferências livres que serão realizadas entre os meses de fevereiro e março".

A iniciativa faz parte do Programa Bahia Mais Inovadora, que dispõe de recurso de R$ 1 bilhão para as áreas de ciência, tecnologia e inovação em todas as regiões do estado. As Conferências Macroterritoriais, onde serão eleitos os delegados para a etapa estadual, são abertas ao público e visam atrair uma ampla gama de participantes, incluindo instituições científicas, empresas, empreendedores, sociedade civil e representantes do setor público. Além disso, a iniciativa também vai contar com as Conferências Livres. Previstas para março e abril, em formato híbrido, as plenárias abordarão temas como "Indústria de Jogos Digitais", "Juventude, Tecnologia e Sustentabilidade", "Povos e Possibilidades Tradicionais e as CT&I", entre outras.

DATAS, MUNICÍPIOS, LOCAIS E MACROTERRITÓRIOS DAS PLENÁRIAS

27/02 – Serrinha (Uneb) - Sisal, Semi Árido Nordeste II e Itaparica

27/02 – Eunápolis (Uneb) - Extremo Sul e Costa do Descobrimento

27/02 – Irecê (Uneb) - Irecê e Velho Chico

27/02 – Juazeiro (Uneb) - Sertão do São Francisco

29/02 – Ilhéus (Uesc) - Litoral Sul, Baixo Sul, Vale do Jiquiricá e Médio Rio de Contas

29/02 – Seabra (Uneb) - Chapada Diamantina, Piemonte de Paraguaçu e Bacia do Paramirim

29/02 – Senhor do Bonfim (Uneb) - Bacia do Jacuípe, Piemonte Diamantina e Piemonte Norte Itapicuru

01/03 – Vitória da Conquista (Uesb) - Médio Sudoeste, Sudoeste Baiano e Sertão Produtivo

05/03 – Barreiras (Uneb) - Bacia do Rio Grande e Bacia do Rio Corrente

07/03 – Feira de Santana - Recôncavo, Agreste, Litoral Norte e Portal do Sertão

14/03 – Lauro de Freitas (CEEPTIC) - Território Metropolitano de Salvador