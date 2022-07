Governo do estado conclui compra das ações da Gaspetro na Bahiagás

Nesta segunda-feira, 25, o Governo baiano concluiu a compra das ações da Gaspetro na Bahiagás por R$ 540 milhões. Dessa forma, o estado passa a ter 75,5% das ações da companhia e o capital total sai de 17% para 58,5%.

A gestão estadual ressalta que ainda que seja majoritária no comando da empresa, não se trata de uma estatização, mas uma forma de valorização da estatal.

“A Bahiagás é a companhia estadual com o maior portfólio de supridores de gás natural do país. Além disso, a empresa vem crescendo em número de clientes e registrou lucro de mais de R$ 110 milhões somente em 2021”, afirmou Cavalcanti ao site Bahia Notícias.

A contribuição da companhia para o desenvolvimento socioeconômico do estado foi destacada pelo diretor-presidente da Bahiagás, Luiz Gavazza.

"A visão e tomada de posição do Governo do Estado reforçam a tarefa dada à Companhia, para continuar ampliando o seu Plano de Investimentos, desenvolvendo o seu Plano Diretor de Expansão e cumprindo com uma das premissas da concessão, que é a de levar o gás natural para todas as regiões do estado", pontuou Gavazza.