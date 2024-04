Governo do Estado distribui vale-livro para estudantes na Bienal | A TARDE

O Governo da Bahia vai disponibilizar cinco mil vales-livro para estudantes da rede estadual e outros cinco mil para professores, para utilizá-los na Bienal do Livro da Bahia 2024, que acontece de 26 de abril a 1° de maio, no Centro de Convenções Salvador, no Bairro da Boca do Rio.



Durante o evento serão apresentados 23 projetos estudantis finalistas do Tempo de Artes Literárias (TAL), programa realizado durante o ano letivo pela Secretaria da Educação do Estado (SEC). Além disso, alunos de 111 escolas da rede estadual irão visitar a bienal. Para os estudantes, os vales-livro terão valor de R$ 50. Já para os professores, o valor será de R$ 100.



A secretária estadual da Educação em exercício, Rowenna Brito, destaca a importância de o governo estadual estimular a participação dos estudantes na Bienal do Livro. "Além da ação de incentivo à leitura e de investimento na formação de estudantes e professores, com a entrega dos vales-livro, a SEC vai levar uma ampla programação para a Bienal visando estimular o protagonismo estudantil e a participação da nossa rede escolar em um evento tão importante para a cultura do Estado".



Além dos projetos estudantis do TAL, serão expostos 24 livros de autoria de professores de colégios estaduais. Ambos mostrarão seus trabalhos no Espaço do Governo, montado no local. No auditório da bienal, uma série de atividades da Secretaria da Educação do Estado e do Instituto Anísio Teixeira (IAT) está programada, a exemplo de rodas de conversa sobre a importância dos clubes de livros e de leituras e diálogos com os bibliotecários da rede estadual sobre o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD).



Bienal do Livro 2024 – Com mais de 200 marcas expositoras e mais de 170 autores, personalidades e artistas que produzirão mais de 100 horas de conteúdo para todos os públicos, a Bienal do Livro 2024 voltará a fazer de Salvador um ponto de reencontro da Bahia com o Brasil, a partir da propagação e do debate de temas como lutas antirracista, pela igualdade e pela diversidade; e reconhecimento das diferenças, bem como sobre histórias de acolhimento e axé. Na última edição, em 2022, o evento recebeu mais de 90 mil visitantes e vendeu meio milhão de livros.

