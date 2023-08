Governo do Estado reabre Centro de Cultura João Gilberto em Juazeiro

Na noite do último sábado ,29, o Governo do Estado reabriu o Centro de Cultura João Gilberto (CCJG), no município de Juazeiro. Na oportunidade, os presentes contaram com uma programação cultural de multilinguagens que preencheu todos os espaços do equipamento cultural. A cerimônia contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que esteve acompanhado pela primeira-dama, Tatiana Velloso, após reforma completa do espaço, coordenada pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), com recursos de R$ 2,6 milhões.

De acordo com Jerônimo, o potencial cultural de Juazeiro é notável e o evento de abertura do espaço é a prova viva da vocação criativa da cidade. Ele ainda afirmou que a entrega do equipamento integra um projeto de dinamização do setor.

“Hoje não estamos entregando apenas o Centro Cultural, estamos entregando também o compromisso de editais, de recursos e de verbas para a cultura para os próximos anos aqui em Juazeiro. Queremos estabelecer o fortalecimento de visitações das escolas e de universidades para que isso aqui possa ser uma animação maior na região do São Francisco”, pontuou o governador.



A reforma e modernização do CCJG contemplou uma Sala de Espetáculo, com 209 poltronas e dois camarins, iluminação, banheiros, além de três Salas Multiuso, uma delas com capacidade para 80 pessoas. O Foyer conta com espaço para exposição, audição musical e recepção, já o Anfiteatro, foi reestruturado desde o palco, banheiros, camarins e arquibancada, com capacidade para 1.500 pessoas. Todos os espaços atendem às regras de acessibilidade.



Para o secretário da cultura do estado, Bruno Monteiro, a reabertura do CCJG representa a prioridade do Governo do Estado com a política de territorialização da cultura, o entendimento de que a cultura se desenvolve com as próprias características dos territórios em toda a Bahia.

Batizado em homenagem ao ilustre juazeirense, João Gilberto, o CCJG foi inaugurado em novembro de 1986 e é também palco para produções culturais de todo o território do sertão do São Francisco, que abrange os municípios de Casa Nova, Sobradinho, Remanso, Pilão Arcado, Campo Alegre de Lourdes, Sento Sé, Canudos, Curaçá e Uauá.