Governo e FIEB firmam termo de anuência para implantar Polo Industrial de Cosméticos e Saneantes da Bahia

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), e a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) firmaram termo de anuência, nesta sexta-feira, 6, para realizar projeto para instalação do Polo Industrial de Cosméticos e Saneantes da Bahia, em imóvel do Estado situado em Camaçari.

“Hoje é um dia histórico. A FIEB nos trouxe a demanda dos dois sindicatos e desde então fizemos vários exercícios de modelagem, com segurança jurídica para o governo como gestor, e para o investidor. A assinatura representa o compromisso que assumimos no início da nossa gestão, do governador Jerônimo Rodrigues, de construir um ambiente melhor possível para termos um polo de cosméticos e indústrias saneantes na Bahia, que está cada dia mais forte e pujante”, afirma o secretário da pasta, Angelo Almeida.

Raul Menezes, presidente da Sindcosmetic, disse que ficou muito feliz em proporcionar essa surpresa para os associados no dia da confraternização de final de ano. “É uma luta de muito tempo. O secretário tem sido muito atencioso e diligente. Demos um passo muito importante hoje e estamos muito confiantes de que teremos essa economia organizada em breve funcionando. O polo vai proporcionar um crescimento orgânico das indústrias e de forma organizada, dentro de um condomínio que oferecerá outros serviços. Nós precisamos de laboratórios, estacionamento, segurança, transporte, alimentação para os funcionários e o condomínio vai nos proporcionar isso”, diz.

A FIEB e os Sindicatos das Indústrias de Cosméticos e Perfumaria do Estado da Bahia (Sindcosmetic) e o Sindicado das Indústrias de Sabões, Detergentes, Produtos de Limpeza em Geral, Aditivos de Uso Industrial e Velas do Estado da Bahia (Saneantes da Bahia), ficarão responsáveis por realizar estudos preliminares e levantamento topográfico da área, com o propósito de apresentar à SDE um master plan.

Noemia Daltro, empresária do segmento de cosméticos e umas das fundadoras do sindicato, o feito nunca foi visto antes. “É com imensa satisfação que todos nós apoiando esse projeto. Construiremos algo de valor para as nossas indústrias, com um espaço direcionado, um futuro melhor, com expectativa de coisas melhores, com um custo subsidiado e dividido entre nós. O secretário Angelo esteve conosco em todos os momentos e disponibilizou seu tempo nos acompanhando em áreas”, finaliza.