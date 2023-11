Governo entrega conjunto habitacional em Santa Maria da Vitória | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, participaram, na manhã desta segunda-feira, 23, da entrega de 250 moradias do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), em Santa Maria da Vitória, na região oeste da Bahia.

O valor total da obra, somando as fases 1 e 2, além da retomada da construção, foi de R$ 18,4 milhões. O conjunto habitacional conta com infraestrutura como água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem.

“Este conjunto habitacional foi autorizado há nove anos, e esse investimento público ficou parado anos, mas agora o Brasil voltou a fazer política séria. Estamos com o nosso time, fazendo o que a gente sempre fez, cuidando do povo, zelando. Hoje com entregas de habitação e segurança pública, uma delegacia e um pelotão. Volto em novembro para anunciar melhorias de pavimentação e a implantação de campo de futebol society para este condomínio. O Estado sempre vai estar nessa parceria ao garantir saneamento, esgotamento, escolas próximas e o que mais precisar", declarou Jerônimo Rodrigues.

O ministro Rui Costa destacou a importância da retomada do programa MCMV pelo Governo Federal. "O Novo Minha Casa Minha Vida está entre as prioridades desta gestão para levar habitação para quem precisa. Até o dia 10 de novembro está aberto o PAC Seleções, onde prefeitas e prefeitos podem inscrever propostas obras urbanas como construções de creches, escolas e unidades de saúde, por exemplo".

O Residencial Alto do Paraíso II tem 250 unidades habitacionais construídas numa parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e a Caixa Econômica Federal. Foram contempladas mil pessoas.

Ainda na cidade, o governador também entregou uma Unidade Conjugada das Polícias Civil e Militar.