Governo entrega Selo Lilás às empresas que valorizam mulheres | A TARDE

O governo da Bahia, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), promove o Selo Lilás como forma de construir um ambiente mais seguro e acolhedor para o público feminino. A certificação, concedida às companhias que adotam condutas de respeito e valorização das mulheres trabalhadoras na Bahia, marca a passagem pelo Dia Mundial do Trabalhador, que aconteceu na quarta-feira, 1º.

Das 200 empresas que participaram do último edital, 84 foram aprovadas por cumprirem todos os requisitos estipulados pela comissão avaliadora. Dentre os critérios exigidos, é necessário ter 30% de mulheres no quadro de funcionários, além de ações de promoção e cuidados com a saúde das colaboradoras.

Representantes da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Federação de Comércio de Bens, Serviços, e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb-BA) e Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher compõem a comissão avaliadora.

Exemplo

Uma das certificadas foi a ACP Group, que atua no segmento de tecnologia. Apesar de ser um ramo predominantemente masculino, 100% da diretoria e 48% dos cargos de liderança são femininas. A coordenadora de gestão de contratos, Sara Pinto, reforça a importância de trabalhar em um ambiente que valorize as mulheres.

“Eu, particularmente, tenho um orgulho muito grande de trabalhar aqui porque é um ambiente que preza pela igualdade e pela equidade. Faz parte dos valores e da cultura da empresa. Aqui sempre se preza pela valorização da mulher. Eu comecei a entender e perceber isso depois que entrei aqui”.

A diretora executiva do grupo, Jumara Vaz, pontuou que este era um reconhecimento que a companhia buscava. “Quando o governo da Bahia saiu na frente e publicou esse edital, nós ficamos muito interessados. Foi desafiador. Fomos procurar saber quais eram os requisitos que a gente precisava cumprir. Deu tudo certo e a gente conseguiu”, celebrou.