Governo faz testes e vistoria final na estação Águas Claras do Metrô | A TARDE

Uma visita técnica à estação Águas Claras, que integra o Tramo III do Metrô Salvador- Lauro de Freitas, foi realizada, na manhã desta terça-feira, 17, para definir os últimos ajustes da entrega do novo terminal. A secretária de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira, e o secretário da Casa Civil, Afonso Florence, acompanhados de técnicos e engenheiros, também realizaram uma viagem teste no trecho, que possui cerca de cinco quilômetros de extensão, a partir da estação Pirajá, onde está sendo construído um terminal de ônibus.

A finalização da implantação do Tramo III, conforme lembra Jusmari, irá beneficiar os moradores da área de Cajazeiras, onde há uma das maiores concentrações populacionais da capital. “Significa um avanço enorme para o sistema de mobilidade não só de Salvador como de todo o estado da Bahia. Esse complexo liga o metrô, os terminais de ônibus e a nova rodoviária, onde os baianos chegarão do interior do estado e encontrarão esse sistema moderno e eficiente. O sistema conta, também, com um complexo viário, que integra as principais vias estaduais: a BR-324, a BA-528 e a Avenida 29 de Março. Um sistema pensado para que todos trafeguem com segurança. Nós esperamos que o terminal de Águas Claras inclua, pelo menos, mais 30 mil usuários diários”, afirma.

O Tramo III expande o metrô dos atuais 33 km em operação para, aproximadamente, 38 km. A obra inclui duas estações de metrô, dois terminais de ônibus, sistema de segurança, desapropriações, dentre outras providências. “Além dessa obra do metrô, tem a obra da rodoviária. Foram entregues, também, obras na estrada do Derba [BA-528]. É todo um conjunto. Portanto, podemos dizer que é um amplo complexo multimodal, porque tem metrô, ônibus, automóveis, com toda uma estrutura moderna para ônibus elétricos e, com certeza, vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas”, explica Florence.

A presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Ana Cláudia Nascimento, ressalta que o novo terminal é equipado com câmeras de segurança, sistema de comunicação, escadas rolantes, elevadores e é um dos maiores do Brasil.

“Estão chegando os ônibus urbanos, metropolitanos e, futuramente, com a nova rodoviária, os ônibus intermunicipais, o metrô, o VLT. Ou seja, nós estamos entregando para a comunidade um novo pólo de desenvolvimento, porque, com todos esses equipamentos chegando, com essa qualidade de transporte, de mobilidade, incrementa, naturalmente, o desenvolvimento de todo o entorno, a valorização dos imóveis, traz serviço mais qualificado para a região, acesso fácil à saúde, à educação de toda essa população daqui do entorno”, garante.