Governo inaugura equipamentos de educação, saúde e segurança em Fátima | A TARDE

Colégio de tempo integral, delegacia, batalhão de Polícia Militar e Unidade de Saúde da Família. O município de Fátima, no agreste baiano, recebeu neste domingo, 5, uma série de obras para atender à população.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) esteve no município para fazer as entregas. A principal delas é o novo Colégio Estadual Professora Ana Mirena da Silva, a 45ª unidade de tempo integral a ser entregue pelo Governo do Estado.

São 12 salas de aula, quatro laboratórios, duas salas multifuncionais, restaurante estudantil, teatro, além de diversos equipamentos esportivos para beneficiar mais de 700 estudantes. A inauguração também contou com a presença da secretária da educação em exercício, Rowenna Brito.

O investimento no colégio foi de mais de R$ 24,2 milhões e a obra foi realizada em parceria com a Secretaria de Educação (SEC) e a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder).

"Todas as escolas que estão prontas, a SEC está fazendo um calendário para a gente poder fazer as entregas. E todas elas que estejam prontas, nós não esperamos abrir para eu poder vir inaugurar. Os estudantes já estavam dentro desde fevereiro. Então, a gente vai fazer o ato de festa, alegria, compartilhar com o prefeito a entrega de equipamento desse. Isso motiva a educação, isso motiva as famílias e estudantes, porque são programas de ciência, é alimentação escolar, é programa de bolsa, então não é só o prédio", enfatizou o governador.

O entorno da nova escola ganhou pavimentação asfáltica e a educação do município também foi beneficiada com a entrega de uma van e um ônibus escolar rural. “É um prédio físico, um investimento do Governo do Estado em Fátima, mas ela é, sobretudo, um complexo de oportunidades para os nossos estudantes. Aqui a gente tem laboratórios para que eles consigam desenvolver a iniciação científica. Aqui a gente tem um teatro com 200 lugares, esse restaurante estudantil, tem quadra, tem campo society, pista de atletismo. É uma grande entrega que absorve estudantes do campo e da cidade e é a unificação de duas escolas”, explicou a secretária Rowenna.

Segurança

Outra importante inauguração foi a da Unidade Integrada da Delegacia Territorial e Pelotão da Polícia Militar de Fátima, onde foram investidos mais de R$ 3,7 milhões para abrigar os efetivos das Polícias Civil e Militar e dar melhor estrutura à segurança dos cerca de 18 mil habitantes. De acordo com o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, a unidade é 79ª entregue desde o início da gestão em 2023.

“Nossa estratégia é cada vez mais fortalecer a segurança pública, não só na capital, mas também no interior do Estado. Hoje a gente entrega aqui uma unidade conjugada, mas como eu costumo dizer, na verdade, uma unidade integrada, entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, dando melhores condições de trabalho aos policiais, uma unidade moderna, e, lógico, também dando melhor condição de atendimento à população”, destacou Werner.

Saúde

Também foi inaugurada uma Unidade de Saúde da Família (USF), fruto da parceria entre a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) e a Prefeitura de Fátima. O investimento total foi de R$ 1.075.672,73. O governo estadual ainda cedeu equipamentos, mobiliários e kits de saúde para o funcionamento da USF, além de entregar duas ambulâncias para o município.

Autorizações

Um conjunto de autorizações para licitar obras de pavimentação de rodovias foi anunciada. A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) foi autorizada a realizar o projeto de pavimentação da BA-220, no trecho entre Cícero Dantas, Fátima e Paripiranga. Também foi autorizada a licitação para recuperação da BA- 084 no acesso entre Fátima e Heliópolis. A SEC foi autorizada a celebrar convênio com o município para construção de uma unidade escolar municipal no povoado Capim Duro. Já a Sesab vai celebrar convênio com a Prefeitura de Fátima para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) na comunidade de Bananeira.

