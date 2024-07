Governo inaugura posto policial do Hospital Clériston Andrade

Inauguração do posto policial - Foto: Ivan Dias Marques/Saúde GOVBA

Maior celeridade e qualidade nas investigações de crimes e mais segurança para pacientes, acompanhantes e funcionários. Esses são os principais objetivos do Posto Especial da Polícia Civil, inaugurado nesta quinta-feira,11, na Emergência do Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, uma ação conjunta da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP). É o primeiro posto do tipo no interior do estado, repetindo iniciativa que já acontece nos hospitais Geral do Estado, Geral Roberto Santos e Ernesto Simões, todos em Salvador.

"Prevenir e cuidar. Essas são as bases do nosso trabalho em conjunto com a SSP. Um dos pontos que chamamos atenção é que os crimes de ordem sexual, sobretudo contra mulheres e crianças, poderão ter uma atenção ainda maior, muitas vezes com a investigação iniciando antes mesmo das denúncias chegarem a uma delegacia", avalia a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, que participou da cerimônia de inauguração ao lado do secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, da delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, e da diretora-geral do HGCA, Cristiana França.

De acordo com a SSP, no local serão coletadas e registradas informações relacionadas a ocorrências criminais atendidas no HGCA, bem como o apoio técnico e operacional às equipes de segurança pública no acesso e interpretação dos dados coletados.

“Essa estrutura robusta garantirá que a segurança e o suporte judiciário estejam sempre disponíveis para atender a todas as necessidades da unidade hospitalar”, garante a titular da pasta da Saúde.

"O Clériston é o maior hospital do interior da Bahia e atende a pacientes de quase 130 municípios. A instalação desse posto é parte do nosso trabalho de investigação e combate intenso à criminalidade e, também, da regionalização no atendimento ao cidadão, bandeiras da gestão do governador Jerônimo Rodrigues", complementa o secretário Werner.

O Posto Especial funcionará 24 horas, segundo a SSP, contando com o efetivo de um investigador atuando na coordenação, diariamente, em horário administrativo, e três investigadores no regime de plantão 24h, um coordenador regional e uma delegada. "Sem dúvida, este é apenas o primeiro dos postos policiais que vamos instalar nos principais hospitais do interior da Bahia, nesse trabalho conjunto com o secretário Werner, a delegada-geral Heloísa e toda a equipe da SSP", projeta Roberta Santana.