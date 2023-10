Governo lança campanha para o combate à exploração sexual | A TARDE

O Governo da Bahia lançou, nesta semana, campanha de conscientização para o combate à exploração sexual e trabalho infantil. Para tratar desse tema sensível, a campanha, executada pela agência Leiaute, utiliza artifícios e elementos lúdicos para chamar atenção de adultos e crianças.

“É, sem dúvidas, uma mobilização importante no propósito de contribuir para o enfrentamento à violação de direitos das nossas crianças e adolescentes, destacando a importância da denúncia. O Governo do Estado volta seu olhar para esta pauta, tem investido em diversas ações de comunicação e, principalmente, no cofinanciamento de serviços especializados para o público vítima destas violências, através do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)”, ressaltou a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Fabya Reis.

Mobiliários interativos simulando uma caixa de brinquedo estão sendo instalados em pontos de ônibus localizados em lugares de grande circulação, além do metrô, terminais rodoviários e em grandes shoppings de Salvador, que também entraram como apoiadores da causa, junto com a Amora Brinquedos, que produziu a boneca Lulu em diversas escalas.

A campanha 'lançou' dois novos brinquedos, uma boneca e um urso de pelúcia que, ao serem apertados no local indicado, falam frases de alerta, todas relacionadas aos dados do trabalho infantil e do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil.



As mensagens ditas pela boneca, chamada de Lulu Alerta, são: “Quase 2 milhões de crianças e adolescentes são forçados a trabalhar. Isso não é brincadeira. Disque 100 ou procure o CRAS ou CREAS da sua cidade e ajude as crianças e adolescentes. Denuncie!” e “O trabalho infantil rouba a melhor parte da vida de milhões de crianças e adolescentes. Isso não é brincadeira. Disque 100 ou procure o CRAS ou CREAS da sua cidade e ajude as crianças e adolescentes. Denuncie!”.

Já o Ursinho Atento, ao ser apertado, fala: “Sabia que 80% da violência sexual infantojuvenil acontece dentro de casa? Isso não é brincadeira. Disque 100 ou procure o CRAS ou CREAS da sua cidade e ajude as crianças e adolescentes. Denuncie!” e “Apenas 10% dos casos de violência sexual infantojuvenil são notificados. Isso não é brincadeira. Disque 100 ou procure o CRAS ou CREAS da sua cidade e ajude as crianças e adolescentes. Denuncie!”.