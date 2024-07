Governo lança edital de R$ 24,3 mi em apoio a eventos literários

A iniciativa faz parte do Projeto Bahia Literária - Foto: Divulgação

Festas, feiras e festivais literários na Bahia contarão com um investimento de R$ 24,3 milhões através de um novo edital do Governo da Bahia, que será lançado nesta quinta-feira, 27, em Salvador.

A iniciativa, que faz parte do Projeto Bahia Literária, tem o objetivo de fomentar a literatura e promover eventos culturais no estado. Ao todo, 81 propostas serão contempladas. O valor máximo de cada proposta é de até R$ 300 mil para fortalecer a produção literária e proporcionar oportunidades únicas para escritores, editores e amantes da literatura.

O lançamento do edital acontece nesta quinta-feira, às 9h, no Quadrilátero da Biblioteca Central do Estado da Bahia, com a presença dos secretários de Cultura e da Educação e outras autoridades.