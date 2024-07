Governo revitaliza 130 quilômetros da BR-407, na Bahia

A BR-407/BA é bastante movimentada sendo também considerada rota de minério - Foto: DNIT

O Ministério dos Transportes, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), concluiu a revitalização de um trecho de 130,64 quilômetros na BR-407/BA. A restauração foi no segmento entre os municípios de Senhor do Bonfim e Capim Grosso, na região centro-norte do estado da Bahia. O investimento federal foi de R$ 31,5 milhões nos serviços de serviços de manutenção.

O serviço traz mais segurança ao usuário, elevando o crescimento comercial da região, melhorando a saída e chegada de materiais, aumentando o número de turistas pelas festividades de São João e as demais ao longo do ano, oferecendo ainda escoamento melhor dos veículos que trafegam pela rodovia. A BR-407/BA é bastante movimentada sendo também considerada rota de minério da região levando produtos para o porto de Salvador.



Importância da rodovia - A BR-407 é primordial para o escoamento de produtos alimentícios. A rodovia conecta os estados do Piauí a Bahia, passando por Pernambuco, sendo uma importante via de escoamento da produção agrícola do Vale do São Francisco e de minérios extraídos na região, contribuindo para o desenvolvimento do país.

Foram aplicados concreto asfáltico, fresagem contínua, microrrevestimento asfáltico e pintura de faixas de sinalização. Também foram realizados serviços de manutenção de rotina, como limpeza da pista e do sistema de drenagem, entre outras ações.