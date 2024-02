Governo transfere 11 lideranças para presídio de segurança máxima | A TARDE

Após o motim que provocou a suspensão das visitas no módulo 5 do Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, a Secretária de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) transferiu para 11 lideranças do movimento rebelde para o Presídio de Segurança Máxima de Serrinha.

"Todo o módulo V esteve envolvido no Motim e foram identificados 11 presos que participaram ativamente, como lideranças, e de imediato foram transferidos para o Presídio de Segurança Máxima de Serrinha, após deferimento do Tribunal de Justiça da Bahia", diz a nota da SEAP.

Ainda de acordo com a secretaria, "todo o pátio encontra-se retido de visitas devido a indisciplina grave e a direção segue analisando os fatos e condições para autorizar o retorno das visitas".

A SEAP também informou que desde de outubro de 2023, vem realizando diariamente a Operação Força Máxima com o efetivo da polícia penal em conjunto com a Secretária de Segurança Pública e com o apoio das policias militar e civil do Estado da Bahia.

"A operação consiste em realizar uma rotina diária de segurança de perímetro e revista gerais sob coordenação do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP)", finaliza a nota.