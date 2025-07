Graça Valadares Jóias retorna à CASACOR Bahia com flagship store que celebra o essencial

Pelo segundo ano consecutivo na mostra, a Graça Valadares Jóias inaugura sua flagship store na CASACOR Bahia 2025, desta vez em um projeto inédito assinado pelo escritório ArchBasi, de Lucas Bacelar e Taís Silva. Instalado no histórico Colégio das Mercês, o espaço convida o público a uma imersão sensorial que une o brilho das jóias ao simbolismo poético do tema desta edição: Semear Sonhos. “Retornar à CASACOR Bahia com um ambiente inteiramente repensado foi um privilégio. A parceria com o ArchBasi elevou nossa proposta: transformamos a loja em uma narrativa arquitetônica que reforça o valor emocional de cada peça”, destaca Graça Valadares.

Loja-conceito: experiência sensorial e funcional

Diferente de uma exposição convencional, a flagship permanece em pleno funcionamento durante toda a mostra. Mesas expositivas, áreas de atendimento e circulação cuidadosamente planejadas permitem ao visitante comprar, contemplar e sentir as jóias como se estivesse em uma galeria de arte. A atmosfera equilibrada — entre funcionalidade e sensorialidade — faz da loja um ponto de encontro entre clientes, jornalistas e amantes do design.

O escritório ArchBasi adotou uma paleta monocromática em tons profundos de verde, remetendo à natureza, ao renascimento e à esperança. Esse fundo silencioso valoriza o contraste luminoso das jóias, que se destacam como preciosidades lapidadas em ambiente contemplativo. “O monocromático cria um cenário que semeia emoções”, explicam Lucas e Taís.

Taís Silva e Lucas Bacelar | Foto: Gabriela Daltro

Arquitetura que valoriza o essencial

Materiais como pedra Moledo Bege Bahia no piso, Granito Verde Candeias nos expositores e MDF Relva na marcenaria refletem o diálogo entre o bruto e o refinado. A iluminação cênica, tratada como ferramenta de lapidação, recai pontualmente sobre cada peça, enquanto a automação — som, luz e climatização invisíveis — convida à permanência e ao bem-estar. “Criamos uma moldura silenciosa para as jóias, usando volumes precisos e texturas tateáveis. É arquitetura que revela o essencial sem competir com o que expõe”, resumem os arquitetos.

Vasos de cerâmica com Pau-d’água e Costela de Adão, espelhos estrategicamente posicionados e o verde profundo nas paredes compõem camadas de profundidade, como uma pedra que se revela aos poucos. Nesta segunda participação, a Graça Valadares Jóias reafirma sua vocação de eternizar histórias — e o ArchBasi, de transformar essa missão em um espaço de refinada emoção.