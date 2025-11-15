Menu
HOME > BAHIA
PINGOU AÍ?

Grana extra! Novembro e 13º antecipados para servidores na Bahia

Medida atinge 52 mil funcionários entre efetivos, comissionados e Redas

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

15/11/2025 - 11:24 h
Estado da Bahia vai antecipar 13º e pagamento de novembro de servidores
Estado da Bahia vai antecipar 13º e pagamento de novembro de servidores

Os servidores da Educação na Bahia vão acordar mais dinheiro em suas contas a partir de segunda-feira, 17. Isso porque o governo do Estado vai antecipar os pagamentos das folhas de novembro e da primeira parcela do 13º salário desse grupo.

De acordo com a gestão estadual, a folha de novembro será paga daqui a dois dias — porém, aqueles que recebem pelo Banco do Brasil podem acessar a quantia já neste sábado, 15. Por sua vez, a primeira parcela do 13º salário estará na conta na terça-feira, 18.

Ao todo, 52 mil funcionários da Educação, entre professores, coordenadores, diretores de escolas e técnicos da secretaria, efetivos, comissionados e Redas serão beneficiados com a medida.

Porque antecipou?

A antecipação acontece devido a uma mudança no sistema de pagamento do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), só vai acontecer neste mês de novembro e apenas aos servidores da SEC.

A antecipação da primeira parcela do 13° salário estará disponível apenas para os servidores que não tenham recebido o benefício no mês de aniversário ou no mês de gozo de férias. Já a segunda parcela do 13º será paga no dia 19 de dezembro, juntamente com os demais servidores.

Tags:

13º salário Educação fundeb governo do estado SEC

