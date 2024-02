Grave acidente com micro-ônibus deixa mais de 10 feridos na Bahia | A TARDE

Um acidente com um micro-ônibus deixou mais de 10 pessoas feridas, na madrugada desta sexta-feira, 2, na BR-324, em trecho que pertence ao município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Informações preliminares apontam que as vítimas são pacientes que saíram do município em direção à capital baiana para tratamentos de saúde. O veículo, saído de Jequié, no sudoeste do estado, transportava mais de 20 passageiros.

Uma das possibilidades para a causa do acidente é de que o condutor tenha perdido o controle da direção, atravessou o canteiro central da pista e foi parar do outro lado da via, na faixa sentido Feira de Santana.



Entre os feridos estão uma bebê de quatro meses e o motorista do veículo, esse último em estado mais grave. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que participou do resgate, 23 passageiros estavam no veículo.

Os passageiros foram socorridos e encaminhados para diversas unidades de saúde, como o Hospital Geral do Estado (HGE) e o Hospital do Subúrbio, ambos em Salvador.