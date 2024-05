Grave acidente de moto mata casal e mais um jovem em rodovia na Bahia | A TARDE

Um grave acidente envolvendo duas motos e um carro deixou três pessoas mortas neste domingo, 28, em um trecho da BR-110 próximo a cidade de Ribeira do Pombal, no Nordeste da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das motocicletas colidiu com o carro, enquanto a outra capotou e também se envolveu, partindo ao meio com o impacto.

Duas das vítimas eram um casal: Igor Santos, de 33 anos, e Camila Correia, de 30. Ele chegou a ser socorrido para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos, enquanto ela morreu ainda no local do acidente.

Ainda de acordo com a PRF, a terceira vítima foi identificada como Miqueias Souza de Jesus, de 23 anos, que também foi a óbito no mesmo local da batida.

Os três retornavam do 'Moto Paulo Afonso', um evento de motociclistas realizado neste final de semana em Paulo Afonso, no norte do estado. Não há informações se o motorista do carro sofreu ferimentos.