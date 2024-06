Greve da Construção Pesada avança em toda Bahia

Na Bahia, são mais de 20 mil trabalhadores e trabalhadoras da construção pesada - Foto: Divulgação

O Sintepav-BA (Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial da Bahia), realizou nesta quarta-feira, 12, mais uma assembleia da Campanha Salarial 2024 “Jornada de Trabalho Menor para uma Vida Melhor” com os trabalhadores e trabalhadoras da construção pesada em Salvador.

A categoria definiu a manutenção da greve que atinge as obras em toda Bahia de forma crescente, devido a "falta de avanços em pontos essenciais das reivindicações". As negociações acontecem com o Sinicon – sindicato patronal.

Na quinta-feira, 13, ocorre nova audiência realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho e na sexta-feira, 14, a categoria realiza nova assembleia, às 8h, no Campo da Pólvora em Salvador para definir os rumos da greve.

As principais reivindicações dos trabalhadores são: Reposição da Inflação + Aumento Real; Concessão da Cesta Básica; Segurança e Saúde no Trabalho; Contrato de Experiência de 30 dias; Aviso Prévio Indenizado; Assistência Médica; Manutenção das demais cláusulas da CCT

“Os trabalhadores e trabalhadoras do setor são responsáveis pelo crescimento do PIB que é a soma das riquezas do país, desenvolvimento econômico e social, mas as empresas se recusam em promover condições mínimas que garantam a qualidade de vida da categoria. Portanto, a greve é instrumento de luta por melhores condições de trabalho, salários dignos, saúde e segurança do trabalho, assistência médica e manutenção das demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho”, destaca Gazo, presidente do Sintepav-BA.

Na Bahia, são mais de 20 mil trabalhadores e trabalhadoras da construção pesada, nas centenas de obras que representam 15 bilhões em investimentos.