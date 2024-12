Grupo A TARDE é homenageado em sessão do TCE por Concurso Cultural Jovem Jornalista

Concurso ocorreu em novembro de 2024 - Foto: (Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE)

Durante a 67ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), o conselheiro Inaldo Araújo pediu a palavra para apresentar Moção de Aplauso por conta da realização da sexta edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista, promovido pelo programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, realizado no dia 12 de novembro, no Teatro Sesc Casa do Comércio, com apoio do Governo da Bahia, Escola SESI, Bahiagás e Suzano.

O presidente Marcus Presídio aprovou a presente Moção, por unanimidade, com os encaminhamentos solicitados ao Jornal A Tarde, aos agraciados nas três categorias, aos seus professores e às respectivas escolas, transmitindo os parabéns.

A premiação contemplou três modalidades denominadas Tirinhas, Videorreportagem e Artigo de Opinião, que se debruçaram sobre o tema “Sou digital, mas minha inteligência não é artificial”.