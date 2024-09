Grupo A TARDE recebe diretor regional da TIM em visita institucional

O diretor comercial da TIM Nordeste, Bruno Talento, fez uma visita institucional nesta quarta-feira, 11, ao Grupo A TARDE - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O diretor comercial da TIM Nordeste, Bruno Talento, fez uma visita institucional nesta quarta-feira, 11, ao Grupo A TARDE, e apresentou novidades sobre o processo de ampliação ultra banda larga residencial e 5G da operadora no estado da Bahia e sobre abertura de vagas inclusivas em Salvador.

Recentemente, a operadora ampliou a oferta de fibra óptica (tecnologia FTTH) em 13 novas cidades baianas, que possuem uma população acima de 100 mil habitantes, entre elas: Barreiras, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro e Vitória da Conquista. O serviço, segundo Talento, estará em breve também, em Barreiras, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Teixeira de Freitas, Itabuna e Ilhéus.

“Nós estamos fazendo investimentos em novas cidades, para o lançamento dessa tecnologia, que proporciona uma conexão direta de ponta a ponta, desde o servidor até a casa do cliente A gente já chega ao maior número de cidades e maior número de residências atendidas na Bahia.

Diretor comercial da TIM Nordeste, Bruno Talento | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Na expansão na Bahia, a fibra da TIM já tem cobertura disponível em mais de 974 mil domicílios. Em todo o país, o serviço já está presente em 212 cidades, além de 28 regiões administrativas do Distrito Federal.



Entre as novidades para a geração de emprego e inclusão, Talento anunciou o projeto TIM Mais Diversa, que amplia o atendimento e oportunidades de emprego para pessoas com deficiência na cidade de Salvador.

“Nós fizemos um investimento em duas lojas aqui de Salvador voltados para um atendimento muito mais inclusivo Estamos com equipamentos que adaptam a loja para atender pessoas com deficiência, tanto para o atendimento quanto para o mercado de trabalho, com vagas específicas”, continuou ele.

Na Bahia, a TIM abriu oportunidades de trabalho em Salvador e Feira de Santana para todos os públicos, no cargo de consultores de vendas, em suas lojas. Para se candidatar ao cargo, o profissional precisa acessar a Página de Carreiras oficial da TIM e buscar pelas oportunidades na sua região



Na Bahia, 3,4 milhões de pessoas usam telefonia móvel da operadora. Todas as cidades baianas têm cobertura do 4G da TIM e 100% dos bairros de Salvador estão cobertos com o 5G da TIM.

Estiveram presentes no encontro com Bruno Talento, João Romulo Farias, Head da Ultrafibra da TIM Nordeste, Centro-oeste e Norte, Lafaiete Athayde, Executivo da Ultrafibra na Bahia, o diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE, Luciano Neves, Marluce Barbosa, gestora comercial do Grupo A TARDE, Eduardo Dute, diretor da Rádio A TARDE FM e Sérgio Ferreira diretor comercial da Rádio A Tarde FM.