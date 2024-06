Grupo Brennand inaugura Centro Logístico em Salvador | A TARDE

O Grupo Ricardo Brennand, com mais de 80 anos no segmento da fabricação de cimento, entregou, nesta quinta-feira, 6, o Centro Logístico Triplo A Brennand, localizado no bairro de Pirajá, em Salvador. O espaço ofertará a locação para o armazenamento e escoamento de produtos.

A secretária municipal de Desenvolvimento, Mila Paes, destacou a importância da geração de empregos. A estimativa é que o espaço assegure 600 postos fixos de trabalho. Outros 850 foram gerados na região durante a construção da área, em um prazo de 12 meses.

"Não existe programa social mais efetivo que a geração de emprego. Não tem outra forma da gente transformar nossa cidade, nosso estado, nosso país sem ser através de oportunidade de renda para as pessoas", pontuou.

Presente no evento, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou, em conversa com o Portal A TARDE, que o espaço vai estimular o crescimento econômico da cidade.

"Sempre foi o desejo da prefeitura estimular um novo vetor de crescimento econômico, essa área de logística. A gente sabia do potencial de Pirajá, Barros Reis, Águas Claras, Valéria, e para isso concedemos um conjunto de estímulos e incentivos fiscais para que aqui pudessem ser instalados empreendimentos dessa natureza", iniciou o prefeito, que continuou.

"Hoje Salvador recebe um condomínio logístico de 42 mil metros quadrados, o que há de mais moderno no Brasil e no mundo, principalmente para atender o e-commerce [...]Diversas mercadorias são distribuídas para os clientes que fazem as aquisições através da internet. Tem um potencial para isso. Vai gerar 600 empregos direto durante a obra, trabalhar 800 pessoas aqui, investimentos da ordem de 100 milhões de reais, então muito importante para a nossa cidade. Não sei se fala dos tributos, dos impostos que vão gerar e que vão permitir a gente continuar investindo na nossa cidade. Então, essa região começa a avançar com a chegada desse empreendimento", completou.

