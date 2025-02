Guanambi: Câmara de Vereadores concede títulos a autoridades

Diversos membros do Poder Judiciário receberam reconhecimento - Foto: Reprodução

A Câmara de Vereadores de Guanambi, região sudoeste da Bahia, em Sessão realizada na manhã desta sexta-feira, dia 31 de janeiro, por decisão unanime do Plenário do Parlamento Municipal, concedeu o título honorífico de cidadã Guanambiense a Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, e ao Dr. Gustavo Teles Veras Nunes, Juiz Assessor Especial da Presidência da Corte Estadual.

No final da tarde, o Presidente da Câmara Municipal de Guanambi, Vereador Fausto Luiz Souza de Azevedo fez publicar no Diário Oficial os Decretos Legislativos de números 064/2025 e 065/2025, trazendo a informação da deliberação plenária daquela Casa de Legislativa.

Na mesma sessão foi homenageada ainda a Dra. Karina Freire, juíza do Trabalho lotada em Guanambi, conforme Decreto Legislativo nº 003/2025, destacando que as honrarias serão entregues em Sessão Solene.

O Bel. Franklin Ribeiro da Silva, chefe do cartório da 2ª Vara Cível e Fazenda Pública de Guanambi, destacou a importância da Sessão, que agraciou personalidades vinculadas a diferentes esferas de atuação do Poder Judiciário, numa “manifestação de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a nossa sociedade, que possui em sua área jurisdicional os vizinhos municípios de Candiba e Pindaí”.

Prestes a ser instalada em Guanambi, a 1ª Vara de Família, Órfãos, Ausentes, Interditos e Sucessões, destacou o servidor, foi decorrente do Parecer da Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, quando esta atuava como membro titular da Comissão Permanente de Reforma Judiciária e Administrativa, em seguida, com o apoio do Dr. Gustavo Teles Veras Nunes, sob a aquiescência da Presidente do Tribunal de Justiça, o processo foi pautado e o Tribunal Pleno aprovou por unanimidade a proposição, sendo aguardada pela sociedade local a designação da data para a realização do ato de instalação da nova Unidade Judicial, além da reforma completa do Fórum de Guanambi, que deve ser iniciada ainda em fevereiro.