Guarajuba registra número histórico e recebe mais de meio milhão de pessoas no Réveillon 2026

Guarajuba viveu um dos momentos mais marcantes de sua história recente durante o período da alta temporada e do Réveillon 2026. Entre os dias 22 de dezembro e 4 de janeiro, o bairro registrou a entrada de 175 mil veículos de passeio, o que resulta em uma estimativa superior a meio milhão de pessoas circulando pela região ao longo do período — um número considerado histórico desde a origem de Guarajuba, há 49 anos.

A estimativa é baseada em critérios técnicos amplamente utilizados no planejamento urbano e turístico, que consideram uma média de aproximadamente três pessoas por veículo, especialmente em períodos festivos, quando predominam famílias e grupos. Com isso, Guarajuba alcança um patamar inédito de fluxo turístico, consolidando-se como um dos destinos mais procurados da Bahia e do Brasil.

Monitoramento técnico garante dados confiáveis

A contagem de veículos que fundamenta esses números é realizada por meio de câmeras especiais instaladas no acesso principal de Guarajuba, que opera 24 horas por dia, realizando a contagem contínua do fluxo de entrada e saída de automóveis.

O sistema é fruto de uma parceria entre a ASCON – Associação de Condomínios de Guarajuba e a FF Tecnologia e Segurança, sendo utilizado há alguns anos e fornecendo dados históricos consistentes, fundamentais para o planejamento urbano, a organização do bairro e a gestão eficiente da alta temporada.

Segurança como base do desenvolvimento

Um dos principais diferenciais de Guarajuba é o pilar da segurança, estruturado a partir de um trabalho permanente da ASCON (Associação de Condomínios de Guarajuba), que mantém efetivo de apoio à segurança 24 horas, com monitoramento contínuo das áreas públicas do bairro.

Além disso, os condomínios que formam Guarajuba contam com estruturas próprias de segurança interna, incluindo controle de acesso, monitoramento eletrônico e equipes dedicadas, reforçando a proteção de moradores e visitantes.

Todo esse sistema atua de forma integrada com a Polícia Militar da Bahia, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, com destaque para a atuação dos salva-vidas nas praias, que desempenham papel fundamental na proteção dos banhistas ao longo de toda a orla, garantindo maior segurança especialmente para crianças, idosos e famílias. Essa atuação conjunta resultou em um verão tranquilo, seguro e sem nenhuma ocorrência grave, preservando o ambiente familiar, organizado e acolhedor que caracteriza Guarajuba.

Parceria com a Prefeitura garante funcionamento pleno

Outro fator essencial para o sucesso da temporada foi a parceria contínua entre a Prefeitura Municipal de Camaçari e a ASCON, que permitiu o funcionamento adequado dos serviços públicos mesmo diante de um fluxo excepcional de visitantes.

A ASCON colaborou com efetivo próprio na manutenção de jardins e áreas verdes, enquanto a Prefeitura atuou de forma permanente na limpeza pública, organização do trânsito, iluminação, fiscalização e demais serviços essenciais. Essa atuação conjunta garantiu que Guarajuba atravessasse o período mais intenso do ano com organização, fluidez urbana e qualidade, refletindo diretamente na experiência positiva de moradores e turistas.

Planejamento urbanístico garante crescimento sustentável

A capacidade de Guarajuba de receber um público tão expressivo sem perder sua organização está diretamente ligada ao planejamento urbanístico adotado desde a origem do bairro.

Há mais de quatro décadas, Guarajuba mantém uma separação clara entre áreas comerciais e áreas residenciais, preservando sua vocação predominantemente residencial. Esse modelo permite que o turismo cresça de forma equilibrada, garantindo estrutura adequada para visitantes sem comprometer a tranquilidade e a qualidade de vida dos moradores.

Gastronomia, lazer e estrutura urbana

Guarajuba também se destaca pelo pilar da gastronomia e do lazer, reunindo restaurantes privados de alto padrão, bares e espaços gastronômicos consolidados, com destaque para a Praia do Porto e para os restaurantes à beira do lago, que oferecem ambientes acolhedores e experiências voltadas para toda a família.

O bairro conta ainda com shopping centers e centros comerciais, ampliando as opções de serviços, entretenimento e conveniência para moradores e turistas.

O maior conjunto de praias do Litoral Norte da Bahia

Guarajuba possui uma característica única no Litoral Norte da Bahia: é o bairro com maior número de praias da região, formado por oito praias ao longo de 7,5 quilômetros de orla.

Essa diversidade permite experiências para todos os públicos, desde praias com ondas até áreas de águas calmas e piscinas naturais. Entre os destaques está a Praia do Paraíso, reconhecida internacionalmente com o selo Bandeira Azul, certificação que atesta qualidade ambiental, segurança e sustentabilidade.

Praça João Fonseca: símbolo, cultura e identidade

Outro importante pilar de atratividade de Guarajuba é a Praça João Fonseca, principal espaço de convivência do bairro e um dos pontos mais visitados por moradores e turistas.

A praça abriga uma fonte luminosa com apresentações diárias, o tradicional letreiro “Eu Amo Guarajuba”, a escultura do pescador, que simboliza a origem da região, e a escultura de João Fonseca, que representa o crescimento e a organização de Guarajuba ao longo das últimas décadas.

Natureza, lagos e ecossistema preservado

Além das praias, Guarajuba se diferencia pelo conjunto de lagos integrados ao bairro, formando um cenário ambiental singular. A combinação entre praias, lagos, áreas verdes e ecossistemas preservados cria um ambiente equilibrado, deslumbrante e altamente valorizado do ponto de vista ambiental e turístico.

Verão segue e expectativa para o Carnaval

Com o Réveillon encerrado de forma extremamente positiva, o verão segue em Guarajuba mantendo o mesmo padrão de organização, serviços e segurança. A expectativa agora se volta para o Carnaval, outro período tradicional de grande fluxo turístico.

Ano após ano, Guarajuba amplia sua visibilidade nacional e se consolida como um dos principais destinos turísticos da Bahia e do Brasil, aliando planejamento urbano, natureza, segurança, lazer e qualidade de vida.