Guarda Municipal é executado em área rural no Sul da Bahia | A TARDE

Dois homens foram executados a tiros na Vila União Operária, área rural do município de Buerarema, no sul do estado da Bahia, na madrugada de terça-feira, 9. De acordo com as primeiras informações, cerca de sete homens, a bordo de um automóvel e duas motocicletas, invadiram duas residências, arrastaram as vítimas para fora das casas e as mataram na rua.

João Vitor dos Santos Nascimento, 24 anos, e o guarda municipal José Carlos Pereira de Almeida, 68 anos, foram mortos na frente de familiares com diversos tiros pelo corpo. Após o duplo homicídio, os bandidos fugiram em direção a uma estrada vicinal que dá acesso à cidade de Ilhéus. As informações são do Verdinho Itabuna.

Ainda segundo a publicação, João Vitor não tinha passagem pela polícia, mas, segundo o próprio pai dele, vinha comercializando drogas. Já José Carlos era funcionário da Prefeitura local e faria 69 anos no próximo dia 16 de abril.

Os corpos das vítimas foram removidos para a sede do DPT, no Complexo Policial de Itabuna. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, investiga o duplo assassinato.

Em nota ao Portal MASSA!, a Polícia Civil afirmou que as mortes estão sendo investigadas pela 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Itabuna. A motivação do crime está sendo investigada.