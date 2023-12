Guardas municipais que agrediram morador de rua são afastados | A TARDE

Cinco guardas municipais suspeitos de espancar um homem no município de Senhor do Bonfim, norte da Bahia, foram afastados pela corporação por tempo indeterminado. A agressão aconteceu na noite de quarta-feira, 6. A identidade da vítima não foi revelada.

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver os agentes agredindo a vítima, na Praça Nova do Congresso, que está decorada para o Natal. Nas gravações, guardas municipais agridem o homem em cima de um canteiro, mas a vítima não esboça reação e, mesmo assim, os homens continuam com as agressões.

Caída ao solo, a vítima continua recebendo chutes dos agentes. Depois das agressões, os guardas municipais descem do canteiro e o deixam no local.

Servidores teriam acionado o Samu para socorrer a vítima, que foi atendida e liberada no mesmo dia. Até o momento, o caso não foi registrado pela Polícia Civil e nem pela Polícia Militar. Em nota, a Prefeitura de Senhor do Bonfim classificou o caso como “incidente” e informou que investiga o caso.