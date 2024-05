Guardas municipais são suspeitos de agredir homem com madeira | A TARDE

Dois guardas municipais são suspeitos de agredir Girleis Ribeiro Matos, de 43 anos, com um pedaço de madeira após uma discussão de trânsito, na última quarta-feira, 1º, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Segundo a de Girleis, Regiane de Jesus, o estado de saúde do homem é considerado delicado.

A esposa dele relatou que um guarda seguiu seu marido até a residência do casal, depois da discussão. Em seguida, outro agente chegou ao local e uma nova discussão se iniciou. Após fim de um novo desentendimento, um guarda teria ameaçado Girleis.

Ainda segundo Regiane, ela teria sido seguida por uma equipe da Guarda Municipal até o hospital. "Eu, os médicos e os enfermeiros nos sentimos coagidos porque onde a gente ia, os guardas municipais iam atrás. Eu fui dar queixa e tive que sair escondida", destacou a mulher.

O comandante da Guarda Municipal de Vitória da Conquista, Cristovão Lemos, afirmou que a viatura estaria acompanhando Regiane para prestar o boletim de ocorrência. "Uma viatura ficou no hospital para coletar todos os dados da ocorrência e encaminhar para a Polícia Civil", relatou o comandante.

Em nota, a Guarda Municipal informou que os agentes foram afastados das atividades nas ruas e que o caso está em apuração.

Confira nota completa da Guarda Municipal de Vitória da Conquista:

"A Guarda Municipal de Vitória da Conquista esclarece que já está apurando os fatos ocorridos na manhã dessa quarta-feira (1º), quando dois agentes da Guarda, fardados, que se dirigiam às suas residências, após concluírem o turno de trabalho, se depararam com um veículo, na Avenida Getúlio Vargas, cujo condutor, em visível estado de embriaguez, teria feito uma conversão quase atingindo a moto de um dos agentes.

Todos seguiram e, mais à frente, quando o motorista parou, os agentes da Guarda tentaram fazer a abordagem, mas o cidadão teria reagido e entrado em luta corporal com um dos agentes. A Polícia Militar e o Samu 192 foram acionados para prestar os devidos atendimentos. No hospital, o cidadão teria se recusado a fazer o teste do etilômetro, que mede a concentração de álcool etílico na corrente sanguínea.

Segundo o comandante da Guarda, Cristóvão Lemos, as partes envolvidas fizeram registros do ocorrido no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), para que a Polícia Civil faça as devidas apurações. Por sua vez, a Guarda já iniciou o procedimento no aspecto disciplinar. A Corregedoria-Geral do Município foi acionada para apurar o que de fato ocorreu e as responsabilidades. Enquanto isso, os agentes serão afastados de suas atividades laborais nas ruas".