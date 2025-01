Hemoba faz campanha de Natal para incentivar doação de sangue

Sangue doado pode ser usado para diversos tratamentos, como de lesões graves, câncer ou outras doenças - Foto: Divulgação

Foi lançada nesta quarta-feira, 18, a campanha da Hemoba com o tema “Neste Natal, o seu presente pode salvar vidas”. A ação visa incentivar a solidariedade e destaca a doação de sangue como um presente único e valioso que transforma a vida de quem precisa.

O objetivo é mobilizar os doadores durante o mês de dezembro e reforçar o estoque de sangue para as celebrações de fim de ano (Natal e Réveillon). Uma bolsa de sangue pode servir para até quatro pacientes adultos. O sangue doado pode ser usado para diversos tratamentos, como de lesões graves, câncer ou outras doenças e em diferentes tipos de cirurgias.

No momento, a Hemoba está com estoque crítico para quase todos os tipos sanguíneos. Em dezembro, geralmente, há uma diminuição dos voluntários à doação, influenciada por vários fatores, como as férias escolares, viagens, feriados prolongados e as festas de final de ano. Além disso, o fluxo nas estradas e o risco de acidentes de trânsito crescem, o que aumenta a necessidade de transfusões sanguíneas nas unidades hospitalares.

Atendimento no período natalino – Durante o mês de dezembro, as unidades móveis de coleta estarão na capital baiana no Salvador Shopping e Shopping Bela Vista até 30/12 (exceto nos dias 22, 24, 25, 29 e 31/12), das 8h às 17h, com uma hora de intervalo para o almoço. No período natalino, o Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba) funcionará no dia 23/12, das 7h às 18h30, e em 24/12, das 7h às 13h, enquanto as outras unidades fixas em Salvador estarão fechadas. No dia 25, a Fundação Hemoba não funcionará. No interior do estado, as unidades atenderão no dia 23/12 das 7h às 13h e fecharão nos dias 24 e 25/12. Para informações sobre os horários habituais de atendimento das unidades de coleta da Hemoba, consultar o site da Fundação: http://hemoba.ba.gov.br/.

Critérios para doação

Para doar sangue, o candidato tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Lembrando que menores de 18 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsável legal, e idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente. No dia da doação, o voluntário não pode estar em jejum, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e não ter fumado por pelo menos duas horas antes do procedimento, além de ter dormido por no mínimo seis horas na noite anterior. Também é recomendável que evite alimentos gordurosos nas últimas 4 horas anteriores ao procedimento.