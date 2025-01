Operação Força Total: última edição é deflagrada nesta quinta na Bahia

- Foto: Divulgação

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) realiza nesta quinta-feira, 19, a última edição da Operação Força Total em 2024. Segundo a corporação, lançada em um momento de grande movimentação comercial e aumento da circulação de pessoas, a operação reforça o compromisso da instituição com a segurança pública em todas as regiões do estado e nas rodovias estaduais, intensificando o combate ao crime e garantindo a proteção da população.

Ao longo do dia, as ações contarão com o emprego de viaturas, motocicletas, bases móveis, drones e helicópteros. Paralelamente, a Operação Verão segue em andamento, ampliando a segurança no litoral baiano por meio de equipamentos como bicicletas, quadriciclos e motos aquáticas, atendendo às demandas da alta estação.

"O esforço conjunto da Operação Força Total tem gerado resultados expressivos ao longo do ano. A iniciativa segue como uma das mais importantes ferramentas no enfrentamento à criminalidade e no fortalecimento da segurança pública em todo o estado", destacou o comandante-geral da PMBA, coronel Paulo Coutinho.

A última edição do ano simboliza a continuidade do trabalho incansável da PMBA em garantir segurança e ordem, mesmo em períodos de grande movimento, reafirmando o compromisso com a proteção e tranquilidade dos cidadãos baianos.