PM que jogou homem de ponte é indiciado por tentativa de homicídio

- Foto: Reprodução/ Tv Globo

O inquérito aberto contra o soldado da Polícia Militar (PM), Luan Felipe Alves Pereira, o indiciou por tentativa de homicídio no caso onde ele jogou um homem de uma ponte localizada na Zona Sul de São Paulo no início de dezembro.

Leia amis:

>> Salgado bomba? Coxinha explode em boca de cliente; veja o vídeo

>> Estudante atira na cabeça de colega em escola pública

>> Policiais suspeitos de ligação com o PCC movimentaram R$ 25 milhões

Também no âmbito do inquérito, seis pessoas indiciadas no caso: um por lesão corporal, um por peculato culposo e quatro por prevaricação. O inquérito segue para a Justiça Militar, que deve abrir vista para que o Ministério Público tomar as medidas cabíveis. Após o fato a PM afastou 13 policiais de trabalhar nas ruas.

Marcelo afirma que trafegava na Avenida Cupecê, não estava em alta velocidade, mas freou a moto, e os policiais começaram a correr em sua direção. Disse que desceu da moto e começou a correr. Foi neste momento que recebeu golpes de cassetete na cabeça e nas costas, afirmou.