Estudante atira na cabeça de colega em escola pública

A vítima foi socorrida e não teve o estado de saúde divulgado - Foto: Google Street View

Um estudante foi baleado na cabeça por uma colega de 19 anos dentro de uma escola pública em Natal, no Rio Grande do Norte, nesta terça-feira, 17. A suspeita autora do disparo foi presa pela Polícia Militar e autuada por tentativa de homicídio qualificado. As informações são da CNN Brasil.

Segundo a Polícia Civil, a jovem tinha outra pessoa como alvo. Ela deixou uma carta destinada a familiares e amigos, afirmando que agiu por conta própria e que ninguém sabia de seus planos.

A vítima foi socorrida e não teve o estado de saúde divulgado. A autora do crime passará por audiência de custódia. A Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte, em nota, lamentou o ocorrido na Escola Estadual Berilo Wanderley.

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer (SEEC) do Rio Grande do Norte também lamentou profundamente o ocorrido, no qual um estudante foi vítima de um disparo de arma de fogo, na manhã desta terça.

Após a ocorrência, a SEEC acionou as forças de segurança pública, que prontamente atenderam a situação. A pasta contribui agora com todas as informações necessárias para auxiliar as investigações em curso, conduzidas pelas autoridades competentes, além de prestar todo o apoio necessário à escola.

A secretaria ainda reforça que a segurança dos estudantes, professores e funcionários como prioridade e acompanha de perto os desdobramentos deste caso.

A imagem da autora dos disparos e discussões sobre o caso já ocorrem nas redes socias.

