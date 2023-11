Hepatologista baiano, Raymundo Paraná recebe Comenda 2 de Julho | A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) concedeu a Comenda 2 de Julho, mais alta honraria do Legislativo, ao médico hepatologista, Raymundo Paraná, em virtude dos seus serviços prestados à medicina, ao ensino médico e à ciência na Bahia. Em sessão especial, nesta quinta-feira,19, o médico falou sobre a homenagem recebida.

“Sinto-me honrado em estar recebendo uma importante Comenda, um reconhecimento aos anos dedicados aos estudos das doenças do fígado, principalmente as hepatites virais. Acredito verdadeiramente que se faz necessário estudar cotidianamente soluções que levem melhores serviços de saúde à população a partir de uma medicina humanizada”, afirmou.

Referência nacional e internacional, ele atua como diretor do Hospital Aliança Rede D’Or, é graduado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia (1983), fez residência médica em Gastroenterologia HC-USP (1984-1987), fellow em Hepatologia INSERM/Hopital Hotel Dieu Université Claude Bernard, Lyon-Franca (1987-1989). É, ainda, mestre em Medicina e Saúde pela UFBA (1992), doutor em Medicina e Saúde pela UFBA programa Capes/Cofecub Lyon-França (1997) e livre-docente em Hepatologia Clínica pela UFBA (2003).

Atualmente, também é professor titular da faculdade de Medicina da UFBA, médico assessor da câmara técnica de Hepatites Virais na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, líder do grupo de pesquisa em Hepatites Virais e Hepatotoxicidade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pesquisador UFBA/IDOR.