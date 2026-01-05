Menu
BAHIA
PERIGO

Homem a cavalo escapa de raio na Bahia, após animal recuar; vídeo

Estrondo foi ouvido a quilômetros de distância

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

05/01/2026 - 10:10 h
Imagem ilustrativa da imagem Homem a cavalo escapa de raio na Bahia, após animal recuar; vídeo
-

Um homem escapou de ser atingido por um raio, na zona rural de Angical, no oeste da Bahia. Ele estava andando a cavalo, quando o animal sentiu a chegada do fenômeno e recuou.

Imagens monstram o raio atingindo o solo a alguns metros de distância, segundos depois do animal evitar o local. Apesar do susto, tanto o homem, quanto o cavalo escaparam ilesos.

O jovem estava a caminho da casa do vizinho, quando foi surpreendido. Após o ocorrido, ele voltou para casa e evitou voltar a sair.

Segundo relatos dos moradores, o estrondo provocado pelo raio pôde ser ouvido a longa distância, causando pânico em quem estava nas proximidades.

Veja o vídeo:

A descarga elétrica atingiu uma área aberta, característica comum das zonas rurais, onde a exposição durante tempestades aumenta significativamente o risco de acidentes graves. No momento do ocorrido, o céu estava nublado, no entanto, o município não foi citado na lista de alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que notificou mais de 30 cidades.

Ver todas

