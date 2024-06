Homem alcoolizado, sem CNH e com moto adulterada é preso após acidente

- Foto: Divulgação/PRF

Um homem que segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava alcoolizado, sem CNH e pilotava uma moto adulterada foi preso após sofrer um acidente na BR-101, trecho de Santo Antônio de Jesus. O caso ocorreu na sexta-feira, 14.



De acordo com a PRF, uma equipe da corporação foi acionada para atendimento a uma queda de moto, na altura do Km-267 da BR-101. Ao se aproximar do motociclista, os policiais perceberam um forte odor de bebida alcoólica, além do homem apresentar desorientação, olhos vermelhos e sinais visíveis que encontrava-se sob efeito de álcool. Por causa disso, foi lavrado um Termo de Constatação de Embriaguez.



Após consulta aos sistemas, foi constatado que ele não possuía habilitação para dirigir veículo automotor. A equipe então decidiu aprofundar a fiscalização na moto e, após análise veicular, foi constatado que o veículo estava com seus caracteres adulterados: a consulta da placa apontava um modelo diferente da motocicleta em questão.



O homem recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, posteriormente, foi levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.



Ainda segundo a PRF, após alta médica, ele foi preso em fragrante pelos crimes de embriaguez na direção, receptação culposa e adulterar sinal identificador de veículo automotor. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e apresentado à autoridade policial de plantão.