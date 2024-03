Homem armado com espada tenta agredir segurança na Bahia; assista | A TARDE

Um homem armado com uma espada atacou um segurança de uma emergência pediátrica do Hospital de Traumatologia e Ortopedia (HTO), na cidade de Feira de Santana, na Bahia. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira, 28, e foi flagrado por câmeras de segurança.

Além de armado, o homem estava com o rosto parcialmente coberto com um pano. Ele se aproxima, fala algo contra o segurança e o ataca. Com ajuda de outro funcionário, o segurança consegue revidar e retirar o homem do local.

De acordo com o HTO, em contato ao site Acorda Cidade, não houve feridos no ataque e o agressor sofre de problemas psicológicos.

Veja o vídeo:

Reprodução | Redes Sociais