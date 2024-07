Homem atacado por abelhas morre após quatro dias internado na Bahia

Vítima foi socorrida por um homem que passava no local - Foto: Reprodução

Um homem que estava internado no Hospital Geral de Guanambi, morreu na noite desta quinta-feira, 4, após uma parada cardíaca. Na tarde do último domingo, 30, José Carlos Ferreira da Paz foi atacado por abelhas na BR-030, quando saia do município de Malhada com destino à comunidade de Ilha de Malhada.

As informações são do Portal Vilson Nunes e Folha do Vale. A vítima foi socorrida por um homem que passava no local.

O homem teria usado um extintor de incêndio para dispersar as abelhas e conseguir ajudar José Carlos. Ele foi atendida pelo SAMU e encaminhada para uma unidade de saúde. Porém acabou morrendo nesta quinta.

O vereador Ubiratan dos Santos também foi atacado pelos insetos, mas passa bem.