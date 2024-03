Homem cria perfil falso para pedir 'nudes' e extorquir mulheres na BA | A TARDE

Um homem de 37 anos foi preso, nesta segunda-feira, 11, em Itapetinga, no sudoeste da Bahia, suspeito de assediar cerca de 117 mulheres através de um perfil falso em uma rede social. Desse número, seis vítimas foram extorquidas.



Segundo a Polícia Civil, a investigação começou há sete meses, quando uma das vítimas registrou um boletim de ocorrência informando que tinha sido extorquida por um homem. Em depoimento, ela relatou que o suspeito, com quem trocou mensagens e fotos íntimas, começou a cobrar R$ 3 mil para não expor publicamente os conteúdos.

Durante a apuração, a polícia descobriu que o homem usava um perfil falso para atrair mulheres e, após o envio de conteúdos íntimos das vítimas, ele tentava extorqui-las. Seis inquéritos estão em andamento pelo crime de violação sexual mediante fraude e extorsão.

De acordo com a polícia, com a prisão do suspeito, há possibilidades de outras vítimas compareçam às unidades da Polícia Civil para denunciar o crime. O homem passou por exame de lesões corporais e está à disposição do Poder Judiciário.