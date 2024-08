Homem de 57 anos é preso por suspeita de homicídio na Bahia

- Foto: Divulgação Polícia Civil

Um homem de 57 anos foi preso nesta segunda-feira, 12, apontado como o autor do homicídio de Genivaldo de Jesus Pereira, que ocorreu em abril de 2024, na zona rural de Itamaraju, em Teixeira de Freitas.

De acordo com as investigações das equipes da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas), o suspeito havia emprestado uma moto à vítima para se deslocar até o distrito de São Paulinho, onde ingeriram bebida alcoólica e, no dia seguinte, Genivaldo foi encontrado morto na beira de um barranco.

O investigado foi conduzido à delegacia, onde confessou o crime, alegando que agiu em legítima defesa depois de ser agredido pela vítima durante uma discussão.

Leia também:

>> Violência matou mais de 15 mil jovens no Brasil nos últimos três anos

>> Suspeito de tráfico é preso pela Polícia Militar em Salvador

“Os laudos periciais apontaram que Genivaldo foi golpeado em um momento de distração, quando estava sentado à beira da estrada. Apuramos também que a motivação do crime tem ligação com um desentendimento entre eles por conta de uma dívida”, informou o coordenador regional de Teixeira de Freitas, delegado Moisés Damasceno.

O suspeito foi submetido aos exames de lesões de praxe e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. A arma utilizada no crime foi apreendida e encaminhada para a perícia.