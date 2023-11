Homem desce de carro, caminha, e executada garota em frente de escola | A TARDE

"Ela era uma garota inocente. Tinha apenas 14 anos e foi morta com crueldade". Essas foram as primeiras palavras de Pyantony Ferreira da Silva, de 63 anos, quando perguntado pela reportagem do Portal A Tarde sobre a neta Lavinny Beatriz da Silva de Souza. A estudante foi executada com pelo menos seis tiros na na noite de sábado, 4, em Madre de Deus, cidade da Região Metropolitana de Salvador.

Lavinny morava com um avô, momentos antes de ser morta ela conversava com amigos em frente ao Colégio Estadual Professor Antônio Balbino, na Praça Manoel Gomes, a poucos metros de casa. "Eu não estava no local. Testemunhas viram o assassino descer de um carro, ele caminhou em direção da minha neta e com frieza descarregou a arma. Foram pelos menos seis, ou sete tiros que atingiram minha Lavinny. Ela morreu na hora", conta emocionado.

"Ele olhou para o corpo, e voltou para o carro caminhando com a arma na mão. Entrou no carro e foi embora", relata o aposentado que dá a descrição do criminoso. "Ele estava com boné branco, camisa do Vitória, bermuda e sandália. As pessoas têm medo de falar, e eu entendo o receio, mas não vou descansar enquanto ele não for preso".

No local onde aconteceu o assassinato tem uma câmera de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública (SSP) que pode ter registrado o crime e deverá ajudar a polícia nas investigações. "Com certeza a câmera filmou, pelo menos, o carro onde eles estavam. Tem um policial da delegacia de Madre de Deus que está me ajudando e dando total apoio".

O corpo de Lavinny foi removido para o Instituto Médico Legal de Feira de Santana. O sepultamento deve acontecer neste domingo, 5, no cemitério de Madre de Deus, cidade onde toda família vive. "Ela tem que ser enterrada na terrinha dela. Os amiguinhos e nós vamos das o último adeus e cobrar justiça, cobrar a prisão dos responsáveis", concluiu. O caso está sendo investigado pela delegacia de Madre de Deus.