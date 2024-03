Homem é atropelado e morre após briga de trânsito na Bahia | A TARDE

Um homem identificado como Osvaldo Prazeres da Silva Júnior, de 44 anos, morreu após ser atropelado durante uma briga de trânsito na noite de quarta-feira, 6, na cidade de Cruz das Almas, no recôncavo da Bahia.

Em nota, Polícia Militar informou que o motorista de um caminhão e de um carro brigaram na Av. Getúlio Vargas, e posteriormente, em outra localidade, o motorista do caminhão atropelou o condutor do outro veículo.

"Após denúncia anônima, os pms localizaram o caminhoneiro, que foi encaminhado para a delegacia que atende à região, onde a ocorrência foi registrada", diz o comunicado da PM.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista do caminhão foi autuado em flagrante por homicídio culposo, por se tratar de uma situação de trânsito.

As investigações seguem a fim de que sejam esclarecidas as circunstâncias da morte e a responsabilização penal do autor.