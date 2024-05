Homem é baleado mais de 15 vezes após briga de bar na RMS | A TARDE

Um homem de 34 anos, identificado como Tiago Araújo dos Santos, foi baleado com diversos disparos de arma de fogo, no último sábado, 20, em um condomínio que fica localizado no bairro do Caji, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Informações preliminares apontam que Tiago foi atingido por mais de 15 disparos após uma briga de bar. Ele foi encaminhado às pressas para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

Não foi divulgado nenhuma informação quanto ao estado de saúde dele. Também não se sabe a autoria ou a real motivação para o ato criminoso.

A ocorrência foi registrada na 27ª Delegacia Territorial (DT) de Itinga, que está realizando diligências investigativas para esclarecer o crime