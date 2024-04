Homem e cavalo morrem atropelados ao voltarem de cavalgada | A TARDE

Um homem de 64 anos, identificado como Dejenário Feliciano de Souza, morreu na noite de domingo, 31, após ser atropelado por um caminhão enquanto montava a cavalo, na BA-026, no povoado de Pé de Serra, zona rural de Maracás, no Sudoeste da Bahia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 21h. Dejenário retornava para casa após participar de uma montaria na região quando foi atingido pelo veículo.

Com o impacto da colisão, Dejenário e o cavalo que ele montava não resistiram e faleceram no local. O corpo do homem foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié por uma equipe da Polícia Técnica.



Não há informações a respeito do motorista do caminhão. A PRE investiga as causas do acidente.