Homem é condenado a 17 anos de prisão por matar companheira a pauladas | A TARDE

Um homem de 60 anos, identificado como Manoel Alves Moreira, foi condenado pelo feminicídio de sua ex-companheira, Luciemeire Viana da Silva, ocorrido no dia 9 de outubro de 2022, na cidade de Itabela, no sul do estado.

De acordo com o Radar News, a pena do autor do crime foi de 17 anos e seis meses, por homicídio qualificado, feminicídio e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ele cumprirá a pena em regime fechado.

Conforme a denúncia, Manoel utilizou um pedaço de madeira para desferir golpes na cabeça da mulher, que acabou morrendo. O crime foi considerado feminicídio por razões de condição do sexo feminino, no contexto da violência doméstica e familiar.

O crime ocorreu no bairro Bandeirantes. O corpo da vítima foi encontrado em estado de putrefação em uma residência. Na época com 59 anos, Manoel foi preso dias depois do feminicídio, enquanto tentava fugir para Itamaraju.

Quando foi preso, ele também possuía um mandado de prisão em aberto por outro feminicídio ocorrido em 1998, na cidade de Guaratinga.