Homem é condenado a 22 anos de prisão por matar companheira

Julgamento foi realizado nesta segunda (5), na 1ª Vara Criminal de Paulo Afonso

Um homem foi condenado a 22 anos e seis meses de prisão, em regime fechado, pelo assassinato de sua companheira, em Paulo Afonso, no norte da Bahia. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (5), em julgamento realizado pela 1ª Vara Criminal do município, no Fórum Adauto Pereira de Souza.

A condenação do crime, que ocorreu em 31 de maio de 2020, baseou-se em três qualificadoras: motivo fútil, a forma surpreendente como a vítima foi morta e o feminicídio, que se aplica a crimes contra mulheres, em contexto de violências doméstica e familiar. O réu teve negado o direito de recorrer em liberdade.

Durante a audiência, a acusação foi representada pelo Promotor Fernando Rogério Pessoa Vila Nova Filho; e a defesa pelo Defensor Público Sócrates Costa da Silva Neto.

Como parte da iniciativa do CNJ em priorizar casos de feminicídio e enfrentar a violência de gênero, a 1ª Vara Criminal de Paulo Afonso continuará realizando julgamentos relacionados ao tema.