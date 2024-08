Presos são flagrados com 47 cápsulas de cocaína dentro do estômago

- Foto: Polícia Penal da Bahia

Dois presos do Complexo Penal da Mata Escura, em Salvador foram flagrados por policiais penais com 47 cápsulas de cocaína dentro do estômago, no domingo, 4.

Segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia (Seap), os agentes perceberam comportamento estranho de um interno após ele passar mal. O preso foi submetido a um procedimento de revista corporal com scanner, que constatou a presença de "conteúdo estranho" no estômago dele.

O homem foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde foram retiradas nove cápsulas de cocaína. Em depoimento, o detento confessou ter recebido a droga de outro interno, preso pela Polícia Federal por suspeita de tráfico internacional de drogas, no mês de julho.

O outro preso também passou pelo scanner corporal, que confirmou a presença da droga no estômago. No hospital, foram retiradas 38 cápsulas de cocaína do organismo dele.

As 47 cápsulas de cocaína apreendidas, no total, resultaram em 404 gramas e foram encaminhadas para a Polícia Federal. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos detentos, que não tiveram nomes divulgados.