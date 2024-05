Homem é detido após agredir e colocar fogo no apartamento da mulher | A TARDE

Um homem suspeito de ameaçar com uma faca e agredir fisicamente a companheira neste sábado, 18, foi preso na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito também ateou fogo no apartamento do casal.

Ainda de acordo com a polícia, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter o incêndio. O suspeito passará por exame de lesão corporal e ficará preso à disposição da Justiça. Já a vítima, recebeu atendimento médico e fará exame de lesões corporais.

O caso será investigado pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e o suspeito deve responder pelos crimes de tentativa de feminicídio, dano e ameaça com uso de arma de branca.

Publicações relacionadas