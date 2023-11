Homem é eletrocutado em sistema de irrigação | A TARDE

Um homem de 46 anos morreu na quarta-feira, 15, após sofrer uma descarga elétrica no próprio sítio, na zona rural da cidade de Uauá, no norte da Bahia.

Sérgio Márcio Trindade, que é produtor rural, teria ido ao sítio para fazer reparos no sistema de irrigação quando foi eletrocutado. Os familiares do produtor rural acreditam que ele tenha sido eletrocutado porque a irrigação fica próxima de uma instalação elétrica do sítio.

Ainda segundo informações de familiares da vítima, passadas à TV São Francisco, ela saiu de casa na madrugada de quarta-feira, por volta das 4h, e não retornou para casa. Diante da situação, familiares decidiram ir em busca de Sérgio Márcio e quando chegaram no sítio, já encontraram ele sem vida.

A família chamou a Polícia Militar, que foi ao local e acionou a equipe de perícia. Informações iniciais da polícia é de que o caso foi um acidente.