Homem é eletrocutado enquanto realizava serviço não autorizado em poste

Foto meramente ilustrativa - Foto: Voz da Bahia/Marcus Augusto Macedo

Um homem morreu, na terça-feira, 11, após sofrer descarga elétrica enquanto realizava serviço em um poste no município de Aurelino Leal, no sul da Bahia. Em nota, a Prefeitura de Aurelino Leal lamentou a morte do idoso, conhecido como Balú Eletricista.

De acordo com Neoenergia Coelba, acidente foi provocado devido à aproximação indevida e sem permissão de uma pessoa não habilitada a executar serviços na rede elétrica.

Para auxiliar o trabalho do SAMU, a distribuidora desligou temporariamente o fornecimento de energia da região, que já foi restabelecido. A Neoenergia Coelba reforça que apenas profissionais devidamente treinados e com a permissão da empresa devem fazer atividades próximas à fiação elétrica.

O corpo do idoso foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para passar por necropsia.