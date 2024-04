Homem é encontrado morto dentro de casa arrombada em Feira de Santana | A TARDE

Um homem foi encontrado morto dentro de uma residência no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana, na terça-feira, 2. O imóvel da vítima, que não teve a identidade revelada, apresentava sinais de arrombamento.

O corpo foi encontrado sem roupa em um dos cômodos da casa, com uma marca de corte na região do pescoço. Ao lado do homem, foi encontrada uma navalha. As informações são do Acorda Cidade.

O delegado Luis Smyslov Filgueiras realizou o levantamento cadavérico e o caso será investigado pela Polícia Civil da Bahia.