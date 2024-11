Homem é encontrado morto dentro de hotel em Simões Filho

Corpo foi encontrado dentro de hotel - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem de 35 anos foi encontrado morto dentro do quarto de um hotel, no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, na manhã desta sexta-feira, 15.

A vítima foi identificada como Tiago Vieira Santana. Segundo informações da Polícia Civil, ele teria se hospedado no Hotel Malibu com outro homem, com quem teria protagonizado de uma discussão. O segundo hóspede envolvido na briga foi levado para uma unidade de saúde.

O corpo de Tiago foi levado para para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Salvador. A 22ª Delegacia de Simões Filho é responsável pelo caso.